Sahte içki nasıl anlaşılır ? Bu ayrıntılara dikkat !

AMASYA´da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

- ARNAVUTKÖY’de 3 katlı binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 tona yakın metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek için üretilen 960 litre etik alkol, 207 litre el yapımı içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

- MALATYA’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton sahte boğma rakı ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

- KAYSERİ’de polisin baskın düzenlediği tekel bayisinde, işyeri sahibi tarafından üretilen 35 litre sahte içki ile 350 litre etil alkol ve 250 alkol aroması ele geçirildi.

- ESENLER ve ZEYTİNBURNU’nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 577 dolu içki şişesi, 660 litre doluma hazır içki, 199 boş içki şişesi, 500 içki şişesi kapağı ve 4800 adet şişelerin üzerine yapıştırmak için etiket ele geçirildi.

- ÇANAKKALE’de, polisin bir köy evinde düzenlediği operasyonda, 370,5 litre sahte içki ele geçirildi.

- ADANA’da, polis ekiplerince kaçak imalathaneye düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı ele geçirildi.

- MERSİN´in Tarsus ilçesinde yeni yıl öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 455 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

- ANTALYA’nın Serik ilçesinde polisin durdurduğu araçta 21 şişe sahte içki ele geçirildi.

- GAZİANTEP’te, polisin düzenlediği operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 89 şişe sahte alkol, 27,5 litre dökme alkol, 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberien göre, yurdun dört bir tarafında bir grup sahtekar içki üretip oradan oraya taşıyor, pazarlıyor. Tek hedefleri var size sahte içki içirip bu yolla para kazanmak. Emin olun bazı satıcılar, restoranlar sahte içkileri stokladı, avlarını bekliyorlar. Aman dikkat, işin uçunda ölüm var!

ETİLİN DE SAHTESİ OLABİLİR

Normalde alkollü içkilerin üretiminde etil alkol kullanılıyor. Özellikle son yıllarda evde üretilen rakı ve etil alkol sık sık gündemde. Ancak piyasada etil alkolün de sahtesinin bulunabildiğini unutmamak gerekiyor. Sahte alkol üretiminde kullanılan metil alkol ise çok ucuz olduğu için merdiven altı üretim yapılan yerlerin sıklıkla tercih ettiği bir bileşen. Kimyasal ürünlerde, endüstride kullanılıyor. Gıda maddelerinin üretiminde kullanılması yasak. Sahtekârlar metil alkolü normal alkolün içine katıyor. Böylece tüketici gerçek alkolle sahte alkolün tadını ayırt edemediğinden zehirlenme yaşanıyor.

BU AYRINTILARA DİKKAT!

1- Türkiye’de orjinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır.

2- Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.

3- Fiyatı piyasa fiyatlarının çok altında olan bir üründen şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasığı yüksek ürünlerdir.

4- Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.

5- Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse uyanık olun. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)

6- Kapağı açık olan alkollü ürünü kesinlikle almayın.

7- Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.

8- İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.

9- Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.

10- Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin

11- Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.

12- Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,

13- Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.

14- Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.

15- Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli

16- BÜİS* kontrolü yapın.

*BÜİS NEDİR? Orijinal ürünlerin üzerinde 14 basamaklı bir kod numarası bulunmaktadır. Bandrollerin üzerinde yer alan 14 basamaklı kod numarası www.buis.com.tr adresinden veya 2847 numaralı telefona SMS ile gönderilerek, veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı telefon kare kod doğrulama aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilir.