Sanayi devi çöktü!

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları daralan talebin etkisiyle düştü. Veriler covid döneminin zorluklarını aşmaya çalışan ülkedeki ekonomik stresin sürdüğünü gösterdi.

Bugün yayınlanan verilere göre, Çin’in sanayi firmalarının kârları 2023’ün ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 18,8 düştü. Mayıs ayında kârlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 geriledi.

Yabancı firmaların kârları, yılın ilk beş ayında yüzde 13,6 düştü. Özel şirketlerdeki kârlar yüzde 21,3 düşerken, kamu iktisadi teşebbüslerindeki kârlar yüzde 17,7 geriledi.

Veriler, toparlanma dönemine girmeye çalışan Çin’de devam eden ekonomik stresin altını çizdi. Mayıs ayında ihracat üç ay sonra ilk kez düştü. İthalattaki düşüş devam etti ve iç talebin zayıf kalmaya devam ettiği görüldü.

Düşen kârların iş gücü piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği düşünülüyor. Öte yandan dün Başbakan Li Qiang’ın yüzde 5’lik büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğunu söylemesiyle, yetkililer ekonomiye olan güvenlerini ifade etmeyi sürdürüyor.