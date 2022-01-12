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Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı

Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı

Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan Hürjet için seri üretim kararı alındı." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.

HÜRJET İÇİN SERİ ÜRETİM KARARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır. Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulanmıştır. Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.”

Etiketler savunma sanayi hürjet
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