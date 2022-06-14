Şekerbank Veri ve Erişim Güvenliğinde Kron Ürünlerini Tercih Ediyor

Üretimi ve üreticiyi destekleme misyonuyla Türkiye’nin köklü geçmişe sahip öncü bankalarından olan Şekerbank, siber güvenlik altyapısında Kron ürünlerini tercih ediyor.

Geçmişten gelen üretimi destekleme misyonu çerçevesinde 69 yıldır Anadolu’nun dört bir yanında üreticinin yanında yer alan Şekerbank, siber güvenlik çalışmaları kapsamında veri ve erişim güvenliği çözümlerinde Kron’un Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi ürünü olan Single Connect’i tercih ediyor.

Siber tehditlere karşı koruma sağlayan veri ve erişim güvenliği çözümleri üreticisi ve aynı zamanda dünyanın sayılı Ayrıcalıklı Erişimi Yönetimi yazılımı üreticilerinden Kron, yetkili oturum yönetimi, merkezi parola yönetimi, veri maskeleme, görev otomasyonu gibi birçok gelişmiş yeteneğe sahip Single Connect ürünüyle bankacılık, telekomünikasyon, enerji, sağlık, otomotiv, üretim ve kamu gibi pek çok alanda hizmet veriyor.

Alpaslan Binici: “Single Connect, regülasyonel gereksinimleri karşılıyor.”

Bilgi teknolojileri alanında yazılım ve donanım ürünleri söz konusu olduğunda desteğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Şekerbank Bilgi Güvenliği Bölüm Başkanı Alpaslan Binici “Ayrıcalıklı hesap güvenliği çözümlerinde Kron’un Single Connect ürününü yıllardır kullanıyoruz. Ayrıcalıklı hesap yönetimi ve parola kasası olarak üründen fayda sağlıyoruz. Ürün kullanımı sonrası hesapların kullanımlarına dair somut verilere dayalı görünürlük sağladık. Elde ettiğimiz görünürlük ile çok daha etkili güvenlik politikaları belirleyebildik. Bu süreçleri hem daha kısa sürede hem de çok daha az maliyetle gerçekleştiriyoruz. Ürünün yetenekleri ve sağlanan destek seviyesinin regülatif düzenlemeler içeren finans sektörü ihtiyaçlarını karşıladığını da belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

Serhat Ümit Çelik: “Müşterilerimizin memnuniyeti bizi daha fazla motive ediyor”

Şekerbank’ın Kron’a duyduğu güven için teşekkür eden Kron İş Geliştirme Direktörü Serhat Ümit Çelik ise “Kron olarak Türkiye ve dünyanın en gelişmiş Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi çözümlerinden Single Connect ile şirketlerin siber güvenlik altyapılarında yürüttükleri çalışmaların önemli bir parçası olan veri ve erişim güvenliği süreçlerinde yanlarında yer aldığımız ve bu konuda ilk akla gelen şirketlerden biri olduğumuz için mutluyuz. Şekerbank’ın yetkili hesap parola bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bizi tercih etmesi ve müşterilerimizin memnuniyeti bizi daha fazla motive ediyor” dedi.

Şirket Altyapılarındaki Erişimleri Denetliyor, Kötü Niyetli Hareketleri Önlüyor

Şirketlerin ve kamu kurumlarının iç ve dış tehditlere karşı Kron tarafından geliştirilen Single Connect ürünü, erişim ve veri güvenliği konusunda geniş kapsamlı modüllere sahip bir Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi yazılım ürünüdür. Bilişim altyapılarındaki tüm yetkili erişimlerin kontrol altına alınmasına imkân tanıyarak veri güvenliği sağlayan ürün, sahip olduğu modüler yapısı ve ajansız mimarisi sayesinde kısa sürede şirket altyapılarına entegre edilebiliyor. Gelişmiş modülleri sayesinde de kötü niyetli hareketleri gerçek zamanlı olarak takip ederek, kayıt altına alıyor ve tehditleri hızla önleme yeteneği kazandırıyor.