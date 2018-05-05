Beymen'in halka arzı erteledi

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'den yapılan açıklamada, Beymen'in hisselerinin yüzde 100'üne sahip olan şirketin bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Beymen'in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulumuz, gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yeterli talebin oluşmaması nedeniyle, Beymen Mağazacılık AŞ hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir" ifadelerine yer verildi.