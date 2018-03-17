Harem Otogarı Pendik'e taşınıyor

Harem Otogarı'nın taşınacağı Pendik Kurtköy'deki İBB mülkiyetindeki 64 bin metrekarelik meslek ve teknik tesisler fonksiyonuna sahip arazinin imar durumu İBB mart ayı meclis oturumunda “terminal-otogar alanı” olarak oy çokluğu ile değiştirildi. Plan değişikliğinin gerekçesi ilgili raporda “İstanbul Otogar Alanları Planlaması” kapsamında Harem otogarına alternatif alanlar üretildiği, otogarın işlevini tamamlaması ve çevre yoluna uzaklığı nedeniyle çoğu otobüs firmasının Anadolu Yakası yolcularını Dudullu, Şerifali, Şamandıra gibi bölgelerde oluşturduğu peron alanlarını kullandığı belirtildi.

ATAŞEHİR PROJESİ UYGULANAMADI

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre 3. Köprü açılmadan önce Harem Otogarı'nın yerini almak üzere Ataşehir İMES kavşağında proje hazırlandığı ancak UKOME kararı ile şehirlerarası otobüslerin 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahını kullanma zorunluluğu getirildiğinden Ataşehir projesinin uygulanamadığı kaydedildi. Bu kapsamda Harem Otogarını işlevini üstlenecek otogar için Pendik Kurtköy Mahallesi'ndeki arazinin otogar alanı olarak planlandığı belirtildi.

BÜROKRATLAR UYARDI: KURUM GÖRÜŞÜ YOK HUKUKİ SIKINTI ÇIKAR

Değişikliğe ilişkin İBB Planlama Müdürlüğü dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Müdürlük yaklaşık 64 bin metrekarelik “idari tesis”, “meslek ve teknik tesisler” alanının iptal edilerek terminal alanına alınırken kaldırılan donatılara karşılık eşdeğer alanın ayrılmadığını belirtti. Düzenlemeden etkilenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik Belediyesi, İBB Emlak Müdürlüğü, İETT gibi kurumlardan görüş alınmadığına da dikkat çekildi. Daha önce İETT'nin bu araziyi garaj olarak düzenlemek istediği hatırlatılarak o zaman da eş değer alan ayrılmadığı için kurumların olumsuz görüş verdiği, İBB'nin de garaj düzenlemesine ilişkin plan değişikliğini uygun bulmadığı hatırlatıldı. Bu nedenle askı ve ilan işlemleri ile hukuki süreçler açısından kurum görüşlerinin önem arz ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca otogar alanında yer alacak kullanım türlerinin, birimlerin ve yapılanma koşullarının açıkça tanımlanmadığı, bu belirsizliğin sorunlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

TUZLA'DA DA OTOGAR ALANI BELİRLENDİ

Müdürlük, İBB temmuz ayı gündemine alınan ancak henüz karara bağlanmayan başka bir teklifte Tuzla Akfırat'ta 113 bin metrekarelik alanın da Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından otogar alanı olarak belirlendiği hatırlatıldı. Bu planlama süreci de dikkate alınarak plan kararı üretilmesinin uygun olacağı vurgulandı. Uyarılara karşın komisyonlar tarafından uygun bulunan plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

OTOGAR MAHALLENİN ORTASINA YAPILACAK

Pendik'ten İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, otogar için seçilen alanın yanlış olduğunu çünkü arazinin mahalle içinde kaldığını hemen yanında da okul bulunduğunu söyledi. Teknik lise alanının otogara dönüştürülmesinin okul sıkıntısı çeken mahalle halkına da haksızlık olduğunu dile getiren Balyalı “Mahalle içinde trafik ve bir sürü sıkıntıya yol açacak. Otogarın bütüncül bir plan çerçevesinde değerlendirilmesi gerek” dedi. Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter de Milli Eğitim Bakanlığı'nın parselin bir kısmının okul olarak ayrılması yönündeki görüşü doğrultusunda planı revize ettiklerini açıkladı.