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  4. 08 Ekim 2019 19:43

İnci Deri’nin mağazaları da, sitesi de kapatıldı

Geçen yıl açılan iflas davası devam eden yaklaşık 100 yıllık Türkiye ayakkabı sektörü devi İnci Deri'nin genel merkez binası, mağazaları ve internet sitesi kapandı.

İnci Deri’nin mağazaları da, sitesi de kapatıldı
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Hotiç, Beta, Eser, Yeşil Kundura gibi ünlü ayakkabı firmalarının konkordato davaları sürerken, İnci Deri de hacizler ve iflas davalarıyla gündemde. Bir dönem, 80’e yakın mağazası bulunan İnci Deri’nin mağazalarının tamamına yakını kapandı.

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre şirketten alacaklı bir firmanın haczi için gidilen şirketin Eyüp’teki merkez binasının kapalı olduğu belirlendi. Şirketin internet sitesine girildiğinde ise “Sizin için yenileniyoruz. Yarın görüşmek üzere” deniyor. Ancak, aynı mesajın günlerdir sitede duruyor.

Şirketin Eyüp’te bulunan Flatofis’teki merkez binasına giden alacaklılar eli boş dönerken, faaliyetlerin Harbiye’deki bir otel odasından yürütüldüğü kaydediliyor.

Öte yandan, Servet Sorkuncuk’un 3 milyon liralık alacağını tahsil edememesi nedeniyle açtığı iflas davası da devam ediyor. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davanın bir sonraki duruşması kasım ayı ortasında.

Ayakkabı sektörünün önemli markalarından İnci Deri’nin temeli 1917’te atılmıştı.

Diken

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