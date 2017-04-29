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  1. 29 Nisan 2017 15:16

Mobilya ve beyaz eşya ile ilgili müjdeli haber

Hükümet, referandum öncesinde mobilya ve beyaz eşyaya sağladığı KDV ve ÖTV indiriminin süresini 30 Nisan’dan 30 Eylül’e kadar uzattı.

Mobilya ve beyaz eşya ile ilgili müjdeli haber
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Buna göre, mobilyadaki yüzde 18 oranındaki KDV 10 puan indirimle eylül sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek. KDV indirimi döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ile plastik maddeden yapılan mobilyaları kapsıyor.

Aynı şekilde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi beyaz eşya ürünlerine uygulanan yüzde 6.7'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de eylül ayı sonuna sıfıra çekildi. Dolayısıyla bu ürünlerden ÖTV alınmayacak. ÖTV indirimi klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, bulaşık makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerini kapsıyor.

Mobilya ve benzeri ürünlerde yapılan 10 puanlık indirimin fiyatları yüzde 8.47, beyaz eşyadaki ÖTV sıfırlamasının da fiyatları yüzde 3.15 oranında düşüreceği düşünülüyordu. Ancak şubat ve mart ayında elde edilen sonuçların mobilyada bir miktar indirim olsa da beyaz eşyada beklenen indirimin gerçekleşmediğini ortaya koydu.

 

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