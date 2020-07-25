Rusya, Türkiye’ye tatil turu satışlarına başladı

ATOR’dan yapılan açıklamada, tur operatörlerinin rezervasyonlara başladıkları ve 24 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye’ye tur satın almanın mümkün hale geldiği belirtildi. Rusya’nın 1 Ağustos’tan itibaren, aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerle uçuşlara yeniden başlayacağının belirtildiği açıklamada, Türkiye konusunda iki kararın alındığı bildirildi. Buna göre, İstanbul ve Ankara’ya uçuşların 1 Ağustos’ta başlayacağı, 10 Ağustos’ta ise, Antalya, Bodrum ve Dalaman’a doğrudan uçuşların başlayacağı belirtiliyor.

