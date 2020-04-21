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  4. 21 Nisan 2020 17:09

Uçak yolculukları değişiyor ! İşte yeni kurallar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşlarını durdurmuştu. Emirates Havayolları uçak seferlerini yeniden başlatacağını ve bazı kuralların değişeceğini açıkladı.

Uçak yolculukları değişiyor ! İşte yeni kurallar
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Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden Emirates uçak seferlerine yeniden başlıyor. Şirketin corona virüsü salgını devam ederken uçaklarında açıkladığı önlemler bundan sonra uçak yolculuklarının nasıl olacağına dair ipuçları da veriyor. Örneğin şirket uçuşlarda bir süre dergi ve gazete bulundurmayacak. Kabin bagajlarına izin verilmeyecek.

Dünyanın en büyük hava yollarından Dubai merkezli Emirates sınırlı da olsa uçuşlarına yeniden başlıyor. Şirketin corona virüsüne karşı aldığı önlemler corona sonrası havacılık sektörünün gideceği yöne ilişkin de ipuçları içeriyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre;

Emirates uçak yolculuklarında üç kişilik bir koltuk sırasını iki kişiye satacak ortadaki koltuk boş olacak.

Kabin ekibi maske ve eldiven takacak.

Virüs bulaşmaması adına dergi ve gazeteler uçağa konmayacak.

Uçağın içine kabin bağayı alınmayacak. Sadece kişisel bir çanta laptop veya bebek bakım ürünlerine izin verilecek.

Uçağa binecek her yolcunun maske ve eldiven takması zorunlu olacak.

Sözcü

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