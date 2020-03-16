Yimpaş’ın iflası istendi

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre davayı, şirkete verdiği parayı alamayan Hatice Karaca isimli bir kişi açtı. Ocak ayında açılan davanın ilk duruşması 2 Nisan’da görülecek.

Yozgat’ta, Dursun Uyar’ın öncülüğünde bir grup iş insanının kurduğu Yimpaş, 1990’lı yıllarda İslami sermayenin devleri arasına girdi. Şirket, 2001’den itibaren Avrupa’daki Türkiye vatandaşları arasında ‘helal kazanç’ adı altında 120 bin kişiden 180 milyon avro para topladı.

Toplanan paranın 39 milyon avroluk kısmı geri ödenirken, Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar, milyonlarca avroyu zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Fabrika ve mağaza zincirleri dahil bazı varlıklarını kaybeden Yimpaş, elindeki son marka olan Atyaç Et’i Ülker’e satmıştı.