  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sermaye artırımına vergi indirimi yasalaştı

Sermaye artırımına vergi indirimi yasalaştı

Sermaye artırımına vergi indirimi yasalaştı
Güncelleme:

Kurumlar Vergisinde yurt dışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranının yeniden düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümünün sonuna “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır” cümlesi eklendi.

Etiketler kurumlar vergisi vergi indirimi vergi resmi gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İYİ Parti'de 2023 için Mansur Yavaş mesaisi
İşte Prof. Dr. Ahmet Ercan'ı gözaltına aldıran açıklaması
2 tren çarpıştı! Korkunç kazada 32 ölü, 85 yaralı var!
Prof. Dr. Ortaylı yayın bitti sanınca... ''Bizim Celal'den daha iyidir o''
İşte hepimizi böyle kandırıyorlar! Kucağındaki bebek bakın ne çıktı
EYT'de 5 bin prim günü AK Parti ve MHP'ye takıldı
Luka Modric'ten depremzedelere anlamlı destek
İstanbul'da dün gece... Sis megakenti yuttu
Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı?
Afet bölgesi şiddetli bir depremle sarsıldı