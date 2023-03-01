Sermaye artırımına vergi indirimi yasalaştı
Kurumlar Vergisinde yurt dışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranının yeniden düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır.
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümünün sonuna “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır” cümlesi eklendi.
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