SGK'dan 4,5 milyon TL'lik ''yapılandırma'' reklamı!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, borç yapılandırması kampanyasının reklamları için 4 milyon 500 bin TL ödediği açığa çıktı. Elektronik Kamu Alım Platformu’nda yer alan bilgiye göre SGK, “Reklam ve Tanıtım Kampanyası” ihalesi kapsamında 4,5 milyon TL’ye imza attı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre SGK, “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında tanıtım kampanyası için reklam ve tanıtım hizmeti aldı. Reklam ve tanıtım hizmeti alımı işi için 15 Ocak’ta gerçekleştirilen ihalede, kamu ihalelerinde kayırmacılığa yol açtığı gerekçesiyle tartışılan, “Pazarlık 21B” yöntemi kullanıldı.

ÖDEMEYİ ARTIRMAK

İhalenin amacı, “Borçlulara ulaşmak ve bilgilendirerek ödemeyi artırmak amacıyla ulusal haber kanalları, ulusal gazeteler, sosyal medya, internet sitelerinde reklam ve tanıtım kampanyası hizmet alımı” olarak açıklandı. İhaleye, dört şirket teklif verdi. En yüksek teklifin 5,5 milyon TL, en düşük teklifin ise 4,1 milyon TL olduğu öğrenildi. S

GK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, dört şirketin katıldığı ihaleye gelen teklifleri değerlendirdi. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından 22 Ocak’ta sözleşme imzalandı. İşi başlama tarihi 22 Ocak 2021, bitiş tarihi ise 31 Ocak 2021 olarak belirlendi.

SGK’nin reklam ve tanıtım ihalesini kazanan şirketin referansları arasında Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra AK Parti de yer alıyor. Ankara merkezli şirket, tanıtım ve organizasyon alanlarında hizmet veriyor.