SGK'dan borç yapılandırma uyarısı

SGK, borçlarını peşin veya taksitli ödeme seçenekleriyle yapılandıran kişilere yönelik olarak, 3 Ağustos tarihine kadar ödemesi gereken miktarları tam veya eksik ödeyemeyenlerle ilgili son güncellemesini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme tarihi uzatılan borç yapılandırmasına ilişkin detayları paylaştı. 31 Ağustos'a kadar borçlarını ödeyenlerin katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabileceği aktarıldı.

GEÇ ÖDEME ZAMMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

SGK'dan yapılan açıklamada Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresinin ilk olarak 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sisteminde yoğunluk yaşandığı yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır" ifadelerine yer verildi.