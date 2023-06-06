Sigaraya peş peşe zam! En ucuz sigaranın fiyatı 36.5 TL'ye yükseldi

Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu zamlı sigara fiyatlarını paylaştı.

Sigara fiyatlarına peş peşe zam geldi. Zamlı sigara fiyatları tiryakilerin ağzını açık bıraktı.



Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu da zamlı sigara fiyat listesini paylaştı.

BAT grubunda en ucuz sigara 36 lira 50 kuruş oldu.



JTI grubunun paylaştığı fiyat listesine göre ise en ucuz sigaranın fiyatı 37 liraya yükseldi.