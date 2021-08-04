Şimdi yangın fırsatçıları düşünsün! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ''Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır'' dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları sonrası fırsatçılar, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına gitti. Yanmaz eldivenden yangın tüpüne, yangın söndürme toplarından yanık kremine birçok ürüne yüzde 600'lere varan zam yapıldı. Sosyal medyada tepki çeken bu durumun ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanı Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır.

Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi.