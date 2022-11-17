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Singapur'a FTX şoku! 275 milyon dolar çöp oldu

Singapur'a FTX şoku! 275 milyon dolar çöp oldu
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Singapur devletinin yatırım şirketi Temasek'in, iflasını isteyen FTX'e yaptığı 275 milyon dolarlık yatırım çöp oldu.

Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto para borsası FTX'in likidite yetersizliği nedeniyle iflası Singapurlu Temasek'e zarar yazdırdı.

Singapur devletinin yatırım şirketi Temasek Holdings'in FTX'e yaptığı 275 milyon dolarlık yatırımın tamamı çöp oldu.

"SAM'E İNANILARAK YANLIŞ YAPILDI"

Temasek yaptığı açıklamada FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'e inanılark yanlış yapıldığını açıkladı.

2 SEFERDE DEV YATIRIM

Temasek Holdings, Ekin 2021 ve Ocak 2022 tarihlerinde önce 210 milyon Dolar ve sonrasında da 65 milyon dolar yatırım yaptı.

Temasek Holdings doğrudan kripto paralara yatırım yapmıyor. Şirketin toplam portföy büyüklüğü ise 403 milyar dolar seviyesinde.

Etiketler singapur ftx
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