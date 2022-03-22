Son Yılların Yükselen ‘Yaşam Tarzı’ Trendi: Tiny House

Dünya genelinde uzun yıllardır insanların kimi zaman mecburiyetten, çoğunlukla da keyifleri için tercih ettiği tiny house modeli, özellikle pandemi süreci ile birlikte son zamanlarda ülkemizde de fazlasıyla rağbet görmeye başladı. Peki nedir bu tiny house? Gelin kısaca inceleyelim.

Tiny House Nedir? Neden Tercih Edilir?

Tiny House’lar, yani “taşınabilir küçük evler” minimalist yaşam tarzı ve sadelik ana temasıyla tasarlanan, küçük ama kullanışlı yapılardır. Nispeten küçük alanlarda ve doğayla iç içe bir yaşam alanı ile ev konforunu yakalamak istiyorsanız tam da aradığınız çözümdür.

Kimi zaman yaz tatilli için, kimi zaman yoğun iş ve günlük hayat temposundan kurtulmak üzere aileniz ile güzel bir hafta sonu geçirmek için size adeta bir villa yaşamını sunan tiny house yapıları, minimal alanları en kullanışlı şekilde planlayarak, size kısa veya uzun vadeli olarak keyifli bir hayat sürebileceğiniz yaşam alanları sunar.

Kişisel İzolasyon ve Doğaya Kaçma Arzusuna En Pratik Çözüm

Ana teması sadelik ve taşınabilirlik olan tiny house, bu özellikleriyle yalnızca kullanım alanlarında değil aynı zamanda ekonomik anlamda da bir ‘sadeleştirme’ sunarak pratik ve avantajlı bir barınma seçeneği sağlamış oluyor.

Aynı zamanda bir karayolu aracı olan ve içerisinde bir ev konforu için ihtiyacınız olacak her ayrıntıyı bulabileceğiniz tiny house için ‘ev formunda bir karavan’ diyebiliriz.

Bu yüzden karayollarının belirlediği ölçülere (maksimum genişlik: 2,55 m, yükseklik: 3,95 m, uzunluk: 10 m) bağlı kalarak üretilen bu evleri dilediğiniz her yere taşıyıp yerleştirebiliyorsunuz.

Arsa, bahçe vb. istediğiniz konumda 2+1 ev konforunda müstakil bir konuta sahip olabiliyorsunuz ve bunu standart bir bahçeli müstakil ev ile kıyaslandığında oldukça düşük bir bütçeyle gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

Yaklaşık 25 metrekare alana sahip olan Tiny House’lar son zamanlarda ev olarak kullanmanın yanı sıra ticari amaçlarla da tercih edilmekte.

Nereden Bulunur, Nasıl Temin Edilir?

Her geçen gün artan talep tiny house konusunda hizmet veren firmaların da sayısında bir artışı getirdi doğal olarak. Kişiye özel üretim ile hayallerinize hitap eden tasarımlar elde etmenizi sağlayan firmalar bulmak mümkün.

Ancak her alanda olduğu gibi tiny house konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Kendinize özel tasarımlı bir tiny house yaptırmak isterseniz, tasarımın yanı sıra mekanik, sağlamlık ve ince işçilik konularında da uzman ve deneyimli adresleri tercih etmekte fayda var. Zira sonradan baş ağrısı olabilecek sorunlarla karşılaştığınızda, ilk başta gözden kaçmış bazı küçük detaylar bile size büyük dertler ve masraflar olarak geri dönebilir.

Özellikle kırsal alanda kullanılacak evler için ustalık son derece önem arz ediyor. Dışarıdan evin içine girebilecek hayvan ve haşerata, kışın zorlu hava koşullarına karşı güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılığın yanında, elektrik, su, atık tesisatı gibi ayrıntıları en baştan düşünmeli ve bu açıdan profesyonel ve uzman bir ekiple çalışmayı tercih etmelisiniz.

30 Yıllık Deneyimle Sektörde Güçlü Bir ‘Ekip’

Bu anlamda piyasadaki en deneyimli ve güvenilir adreslerden birisi olarak Muğla merkezli Glampvan markası öne çıkıyor.

Üretimin tamamını 15.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında gerçekleştiren Glampvan, 14 kişilik mimar ve mühendis ekibiyle her detayı kendisine ait tescilli tasarımlar sunuyor.

TSE standartlarında üretim yapan firmanın mimarları, müşterileriyle ortak alınan kararlar doğrultusunda tasarım yapıyor ve onların zevklerine göre özelleştirilmiş evler ortaya çıkarıyorlar.

Bu evler aynı zamanda kendine ait plaka ve ruhsatları ile birer karayolu aracı. Böylece istediğiniz her yere kolayca yerleştirip bir süre sonra farklı bir araziye de götürebilirsiniz. Bu önemli ayrıntı da düşünüldüğünden Glampvan şase ve karkas (yapının iskeleti) için olabildiğince hafif ve aynı zamanda sağlam malzemelerle üretim gerçekleştiriyor.

Mühendislerin uyguladığı bir dizi analizle dingil tasarımında ağırlık merkezi ayarlanarak araca binen yük dengeleniyor. Araç hareket halindeyken karşılaşacağı dinamik yüklere karşı yapının dayanıklılığı test ediliyor ve henüz tasarım aşamasında gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Ayrıca tasarlanan özel harici fren sistemi ile kaza vb. istenmeyen aksiliklerde karavanın kendi kendine fren yapabilmesi sağlanıyor. Kısacası Glampvan güvenlik konusunda da son derece titiz çalışıyor.

Elektrik, su ve klima tesisatları da hazırlanarak mutfak ve banyosu kullanıma hazır halde sunulan küçük evinizin teslimat süresi yaklaşık 2,5 ila 3 ay arasında.

Deck ve veranda da harici fiyatlandırmayla ürüne dahil edilebiliyor ve isteğiniz doğrultusunda verandanızı da hazırlatabiliyorsunuz.

İstediğiniz modelle ilgili fiyat aralıklarını öğrenmek için firmaya web sitesi ve Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.