SPK'da iki ismin görevden alınmasına Kılıçdaroğlu'ndan yorum

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı. Kararlara göre, Ünal’dan boşalan başkan vekilliği görevine Enver Usca, Akay’dan boşalan kurul üyeliğine de Bülent Murat Haholu getirildi.

KILIÇDAROĞLU ESKİ TWEETİNİ ALINTILADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SPK'daki görevden alınmaların ardından 23 Eylül tarihinde yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak şunları söyledi:

"SPK'da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem!"

Kılıçdaroğlu'nun 23 Eylül tarihli tweet dizisinde ise şu ifadeler yer alıyordu:



"Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.

Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!

Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…"