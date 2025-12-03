SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam belli oldu! En düşük maaş ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,7'ye geriledi. Piyasaların Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,25 seviyesindeydi.

Enflasyon Temmuz ayında 2,06, Ağustos ayında 2,04, Eylül ayında 3,23 ve Ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu. 5 aylık enflasyon ise toplamda yüzde 11,21 oldu.

Ocak ve Temmuz aylarında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, böylece 5 ayda yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.

Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte emeklinin zam oranı netleşecek.

İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞ TABLOSU