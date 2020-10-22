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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
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  3. 22 Ekim 2020 14:13

Sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve euro alev aldı!

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararının ardından dolar/TL 7.95 seviyesinde, euro/TL ise 9,40 civarında işlem görüyor.

Sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve euro alev aldı!
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Merkaz Bankasının faiz kararının ardından dolar/TL 7,95 seviyesinde; euro/TL ise 9,40'larda işlem görüyor.

Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve  jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

 

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