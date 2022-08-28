Tahıl sevkiyatı: Ukrayna'dan altı gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkıyatı kapsamında Ukrayna'dan altı geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkıyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.