Tahıl sevkiyatı: Ukrayna'dan altı gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkıyatı kapsamında Ukrayna'dan altı geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkıyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB
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