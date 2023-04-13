Tam dijital dönüşümle 270 milyar dolar katkı

‘Türkiye’nin 2’nci Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı’ raporu sonuçları açıklandı.

Dijital ekonomisi ülke ekonomisinin yüzde 6’sını oluşturan Türkiye’de, yüksek teknoloji atılımına geçiş için yol haritası belirlendi. Öncelikli olarak dijital dönüşümün tam olarak sağlanması ve yüksek teknolojinin iş ve kullanım modellerinin oluşması amacıyla yatırım ve altyapı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’de dijital ekonomi ülke ekonomisinin yüzde 6’sını oluşturuyor. Bu rakam G20 ülkelerinden ABD, Almanya ve Birleşik Krallık’ta yüzde 65 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelindeki büyüklüğü 38 trilyon dolara ulaşan dijital ekonomide Türkiye, dijital dönüşümünü tamamen gerçekleştirirse 2030 yılında sadece verimlilik artışından 269 milyar dolar ekonomik katkı alabilir.

Özel sektör ve STK’ların iş birliğiyle hazırlanan ‘Türkiye’nin 2’nci Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı’ başlıklı raporu dikkat çekici sonuçlar verdi. Raporda ayrıca Türkiye’nin yüksek teknoloji pazarında rekabetçi olması için yapılması gerekenler sıralandı.

Rapora göre; küresel dinamikler hızla değişiyor. Yeni teknolojiler sektörleri hızla dönüştürüyor. Küresel değer zinciri içinde Türkiye'nin sürdürülebilir şekilde yer alması ve büyümesi için yüksek teknoloji atılımı gerekiyor.

Türkiye'nin bütüncül bir teknoloji üretim merkezi olabilmesi için Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandırmak, dijital dönüşümden ekonomik katma değer oluşturmak, yüksek teknoloji girişimleri üretmek ve ölçeklendirmek, küresel değer zincirlerinde oyun kurucu olmak hedefleri belirlendi.

Yüksek teknoloji atılımını gerçekleştirememesinin 4 temel nedeni

Küresel değer zincirinde söz sahibi konumda olabilmesini sağlayacak birçok fırsata sahip olan Türkiye’nin yüksek teknoloji atılımını gerçekleştirememesinin nedenleri 4 ana başlıkta toplandı.

Öncelikle dijital dönüşümlerini tamamlamakta geri kalan KOBİ’lere destek sağlanması gerekiyor. Yüksek teknolojinin iş ve kullanım modellerinin oluşması yatırım ve altyapı gerektiriyor, beklenen hızda katma değere dönüştürülemiyor.

Dijital girişimlerdeki potansiyele ulaşmak ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için fon ve ekosistem desteği yetersiz kalıyor. Dijital dönüşüm ve teknoloji atılımının ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücü ve inovasyon kültürü istenen ölçüde geliştirilemiyor.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankası kurulmalı önerisi

Raporda Türkiye’de dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji atılımını sağlayacak eylem planı paylaşıldı. Planda Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankası kurulması, dijital girişimler için mevcut fonların büyümesini sağlayacak ve etkisini artıracak inisiyatifler hayata geçirilmeli, kitle fonlama araçları gibi yeni uygulamalar yaygınlaştırılması, yüksek teknoloji temelli kümelenmelerin oluşturulması yer alıyor.

Öte yandan dijitalleşme ve yeni teknoloji alanlarında çalışan araştırma enstitülerinin sayısının kamu ve özel sektör desteğiyle artırılması, organize sanayi bölgeleri öncülüğünde ‘Dijital Dönüşüm Programları’nın oluşturulup hayata geçirilmesi, temel seviye teknoloji yetkinliği genç nesilde yaygınlaştırılmalı, yeni nesil teknoloji odaklı eğitime ve teknoloji araçlarına erişiminin kolaylaştırılması önemli unsurlar olarak görülüyor.