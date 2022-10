Tarım Kredi Müdürü Aydın: Türk halkının evinde 2 yıllık şeker ve yağ var

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ''Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var'' dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın düzenlediği basın toplantısında enflasyon ve gıda ürünlerindeki pahalılığa yönelik açıklamalarda bulundu.

Bu ülkede yaşayan herkesin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Türkiye, enflasyonla kalkınmayı da gördü" iddiasında bulundu.

Aydın, "Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var” dedi.

Aydın, "Şeker, yağ gibi bazı ürünleri kamu Tarım Kredi üzerinden pazarlıyor ancak diğer firmalara da veriyor. Kalite farkı olan ürünlerde, fiyatlar mukayese ediliyor. Eşit koşullarda eleştirilmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu bize, cari piyasa fiyatlarının altında et vereceğini söyledi. Yüzde 35 ucuza satıyoruz. Ürünün sahibi Et ve Süt Kurumu, sadece 234 noktamıza veriyor. Sanki marketin tüm ürünlerinde bu indirim yapılacak gibi algıya dönüştü. Rakipler düşmanlarımız değil, onlardan çok şey öğreniyoruz. Nihai anlamda mal tedariki yaptığımız firmalara da pazarda olmamız olumlu yansıyor. Yapabildiğimiz kadar daha ekonomik kalmak için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRK HALKININ EVİNDE EN AZ 2 YILLIK ŞEKER VE YAĞ VAR”

Aydın, “Tahsilat oranı yüzde 96. İdari takiple halledelim dedik ve yapılandırma genelgesi çıkardık. Yüzde 4’ün yarısını bu dönemde tahsil ettik. İcra, bütün yolları tükettiğimizde başvurabileceğimiz bir yoldur” ifadelerini kullandı.

Marketlerdeki enflasyon ve indirim haberleriyle artan talebe yönelik konuşan Aydın, “Kişisel görüşüm, Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var” yorumunda bulundu.

Devamında Aydın, “Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük. Ben de depoda varken markette olmadığını gördüm ama bu durumu hızlıca toparlıyoruz” dedi.