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TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı için ilk "yıl sonu enflasyon" ve "yıl sonu Dolar kuru" tahminini açıkladı. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40 TL'ye, enflasyon beklentisi ise yüzde 42.04 olarak gerçekleşti.

HABER3COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Piyasanın enflasyon beklentilerinde düşüş görülürken faiz beklentisi yükseldi.

Aralık anketinde 39,46 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise ocak anketinde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı.

Merkez Bankası politika faizi beklentisi

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı.

Yıl sonu dolar beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı.

2024 için büyüme beklentisi

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı.

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Etiketler tcmb piyasa katılımcıları anketi merkez bankası yıl sonu dolar yıl sonu enflasyon
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