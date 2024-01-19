Dolar/TL'den bir rekor daha geldi

Güne 2 bin 20 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 25 Dolar'dan,

1.961 TL'den başlayan Gram altın 1.965 TL'den,

3 bin 348 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 348 TL'den,

13 bin 778 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 778 TL'den,

22,03 TL'den başlayan Gümüş ise 22,08 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 13 Dolar'dan, Gram altın 1.949 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 348 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 778 TL'den, Gümüş ise 21,80 TL'den fiyatlanmıştı.