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Dolar/TL'den bir rekor daha geldi

Dolar/TL'den bir rekor daha geldi
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Haftanın son işlem günü de Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yeni rekoruyla başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor. Piyasalarda baş döndüren seyir devam ederken Dolar/TL rekorlarına bir yenisini daha ekledi.  Dolar kuru bu sabah güne 30,1902 civarında başladı.

Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 1,8 değer kaybetti.

TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı. Buna göre, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 42.04 oldu.

İşte 19 Ocak Cuma günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,19 TL'den başlayan Dolar 30,19 TL'den, 
32,89 TL'den başlayan Euro 32,87 TL'den, 
38,39 TL'den başlayan 38,33 TL'den, 
20,37 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,36 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,12 TL'den, Euro 32,80 TL'den, 38,27 TL'den, Japon Yeni ise 20,53 TL'den işlem görmüştü.
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