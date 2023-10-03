TCMB'den bankalara ''faiz'' talimatı: 22 yılın rekoru!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara giden "mevduat faizi" talimatı sonrasında banka hesaplarındaki mevduatlar için verilen faizler 22 yılın zirvesine çıktı.
Seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduat hesaplarının fişini çekme adımları devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara iletilen son "mevduat faiz artışı" talimatıyla, bankaların Türk Lirası birikimlere verdiği faiz oranları son 22 yılın zirvesine çıktı.
Politika faizlerini doğrudan yüzde 50'nin üzerine çekemeyen TCMB, aldığı kararlar ile bankalara verdiği "mevduat faizlerini yükseltin" talimatıyla Ekim ayının ilk haftası itibarıyla bankaların faiz oranlarında 22 yılın rekoru kırıldı.
Özellikle dövizden dönüşümlü KKM hesapları için çok daha cazip fırsatlar sunan bankalar, bu tür müşterileri için yıllık yüzde 55'e varan faiz imkanları sunmaya başladı.
Peki hangi banka Türk Lirası mevduatları için ne kadar faiz veriyor ?
AKBANK
Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
Net Kazanç: 13.326 TL
CEPTETEB
Vade Sonu Net Bakiye: 411.660 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 35,00
Net Kazanç: 11.660 TL
DENİZBANK
Vade Sonu Net Bakiye: 413.659 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 41,00
Net Kazanç: 13.659 TL
FİBABANKA
Vade Sonu Net Bakiye: 411.327 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 34,00
Net Kazanç: 11.327 TL
GARANTİ BBVA
Vade Sonu Net Bakiye: 410.328 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 31,00
Net Kazanç: 10.328 TL
ODEABANK
Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
Net Kazanç: 13.326 TL
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