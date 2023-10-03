TCMB'den bankalara ''faiz'' talimatı: 22 yılın rekoru!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara giden "mevduat faizi" talimatı sonrasında banka hesaplarındaki mevduatlar için verilen faizler 22 yılın zirvesine çıktı.

Seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduat hesaplarının fişini çekme adımları devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara iletilen son "mevduat faiz artışı" talimatıyla, bankaların Türk Lirası birikimlere verdiği faiz oranları son 22 yılın zirvesine çıktı.

Politika faizlerini doğrudan yüzde 50'nin üzerine çekemeyen TCMB, aldığı kararlar ile bankalara verdiği "mevduat faizlerini yükseltin" talimatıyla Ekim ayının ilk haftası itibarıyla bankaların faiz oranlarında 22 yılın rekoru kırıldı.

Özellikle dövizden dönüşümlü KKM hesapları için çok daha cazip fırsatlar sunan bankalar, bu tür müşterileri için yıllık yüzde 55'e varan faiz imkanları sunmaya başladı.

Peki hangi banka Türk Lirası mevduatları için ne kadar faiz veriyor ?

AKBANK

Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL

Yıllık Faiz Oranı: % 40,00

Net Kazanç: 13.326 TL

CEPTETEB

Vade Sonu Net Bakiye: 411.660 TL

Yıllık Faiz Oranı: % 35,00

Net Kazanç: 11.660 TL

DENİZBANK

Vade Sonu Net Bakiye: 413.659 TL

Yıllık Faiz Oranı: % 41,00

Net Kazanç: 13.659 TL

FİBABANKA

Vade Sonu Net Bakiye: 411.327 TL

Yıllık Faiz Oranı: % 34,00

Net Kazanç: 11.327 TL

GARANTİ BBVA

Vade Sonu Net Bakiye: 410.328 TL

Yıllık Faiz Oranı: % 31,00

Net Kazanç: 10.328 TL

ODEABANK

Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL

Yıllık Faiz Oranı: % 40,00

Net Kazanç: 13.326 TL