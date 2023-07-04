TCMB'nin faiz artışından sonra kredi faizlerinde yükseliş başladı

Merkez Bankası'nın iki yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışı kamu bankalarının konut ve tüketici kredisi faizine sert yansıdı.

Merkez Bankası'nın iki yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışı kamu bankalarının konut ve tüketici kredisi faizine sert yansıdı.

Özel bankalar ise regülasyonların gevşetilmesiyle seçim döneminde neredeyse kapattıkları ve yüksek seviyelerde seyreden bireysel kredileri sınırlı olarak tekrar açmaya başladı.

Kamu bankalarında 500,000 TL'ye kadar olan konut kredilerinde faizler yüzde 1.39'dan yüzde 1.99'a çıkarken, 2 milyon TL ve üzeri konut kredisi için faizler ise bazı kamu bankalarında aylık yüzde 2.4'e kadar yükseltildi.

Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi oranları da yüzde 1.89'dan yüzde 2.64'e kadar yükseldi.

Bir bankacılık kaynağı faiz artışının ardından kamu bankalarının bireysel kredilerde oranları yükselttiğini belirterek, "Ancak sınırlı kullandırım devam ediyor" dedi.

TCMB 22 Haziran'da politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltirken, faiz artışını "ilk adım" olarak değerlendiren banka sıkılaşma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceğini belirtti. TCMB makro çerçevede de kademeli sadeleşme adımları atmaya başladı.

TCMB ilk sadeleşme adımı olarak bankaların TL payına göre uygulayacağı karşılıkları düzenleme öncesindeki yüzde 3-17 bandından yüzde 3-yüzde 12 bandına indirerek yapmıştı. Bu adım TL mevduat yarışını azaltmıştı.

Öte yandan özel bankalar da TCMB'nin son iki yılda aldığı önlemler ve bankalara getirilen, zorunlu menkul kıymet tutma yükümlülüğünü de kapsayan ekstra yükümlülükler nedeniyle durma noktasına gelen 70,000 TL ve üstü bireysel kredileri tekrar kullanıma açtılar. Bazı bankalarda 70,000 TL üstü ihtiyaç kredileri aylık yüzde 5 faiz oranı ile verilmeye başlanırken, konut kredisi faiz oranı ise aylık yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Bir başka bankacılık kaynağı "Seçimden sonra neredeyse kapanan kredi piyasasının yeniden açılmaya başladığını görüyoruz. İki seçim arasında krediler neredeyse durmuştu. Şimdi bu yavaş yavaş tersine dönecek" dedi.

TİCARİ KREDİLERDE HAFİF HAREKETLENME

Bankacılar ticari kredilerde piyasanın yavaş yavaş hareketlendiğine dikkat çekerek, sadeleşme adımları ile birlikte spot kredi yerine rotatif krediye tekrar dönüldüğünü belirtti. Bankacılar, bankaların kredi kanallarını daha da açması için bu alanda getirilen faiz hadlerinin yüzde 13'lü seviyelerden yüzde 22'li seviyelere çıkmasının yeterli olmadığını, bu oranın kalkması gerektiğini belirtiyor.

TCMB ticari kredilerde belirli bir faiz oranı üzerinde tahvil tutulması düzenlemesi ile sektörün ticari kredide kullandırabileceği en yüksek faiz oranında belirleyici konumda.

TCMB faiz kararı ardından Resmi Gazete düzenlemesiyle bu hesaplarda geçerli olan referans faiz oranını Temmuz için yüzde 0.81 yerine yüzde 1.36 olarak değiştirdi. Bu adım ticari kredide faiz üst limitlerinin yükselmesini sağladı.