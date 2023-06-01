TCMB'nin rezervleri 100 milyar doların altına indi

TCMB’nin rezervlerindeki düşüş geçen hafta da gerilerken, bu gerilemeyle brüt rezervler 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına indi.

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapıldığı 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Böylelikle Merkez Bankası'nın brüt rezervi 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına inmiş oldu.

TCMB'nin döviz rezervi geçen hafta 2,3 milyar dolar azalarak 56 milyar 519 milyon dolara, altın rezervi ise 800 milyon dolarlık düşüşle 41 milyar 939 milyon dolara geriledi.

2022 yıl sonuna göre bakıldığında ise Merkez Bankası'nın döviz rezervi yüzde 31,83 oranında azaldı. Altın rezervi ise yıl sonuna göre yüzde 8,53 oranında azaldı.

Uluslararası rezervlerdeki kayıp genişledi

Geçen hafta 21 yıl sonra ilk kez negatif bölgeye geçen Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervi, 26 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolardan eksi 4,4 milyar dolara geriledi.

Swap harici net rezerv ise eksi 60,3 milyar dolardan eksi 60,5 milyar dolara geriledi.