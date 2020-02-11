TESK'ten banka işlem ücretlerine getirilen sınırlamaya destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin yeni düzenlemesini desteklediklerini belirterek, "Bankaların işlem ücretlerine getirilen sınırlama hem esnafa hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların aldığı masraflar konusunda esnaftan uzun zamandır şikayet aldıklarını bildirdi. Bu konuyu yazılı ve görsel basına taşıyarak, çözüm yolları aradıklarına işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşanan sıkıntıları sürekli olarak yetkililere aktararak çözüm önerileri sunduk. BDDK'nin finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin yeni düzenlemesini destekliyoruz. Önerilerimizin olumlu sonuçlanması hem esnaf ve sanatkar adına hem de halkımız adına sevindiricidir. Altından kalkılamaz bir hal alan bu giderlere getirilen sınırlama hem esnafa hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak."