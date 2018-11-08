Tesla'da flaş gelişme: Elon Musk istifa etti

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu ile sözleşmesi gereği istifa etmek zorunda kalan Musk'ın yerine gelen kişi şirketten yapılan resmi açıklama ile belli oldu.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Musk'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC) ile sözleşmesi gereği istifa etmek zorunda kalan Musk Denholm hakkında "Robyn hem teknoloji hem de otomotiv endüstrisinde geniş tecrübesi olan biri ve son 4 yıldır yönetim kurulumuzda üye olarak bize önemli katkılarda bulundu" açıklamasında bulundu.

Denholm ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu şirkete ve misyonuma inanıyorum. Elon ve Tesla ekibinin sürdürülebilir kârlılık elde etmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum."

Yönetim kurulu başkanlığını Denholm'a devretmek durumunda olan Musk, CEO'luk görevine devam ediyor.

SEC, Musk'ın ayrıca CEO'luktan da istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı.

2014 yılından bu yana Tesla yönetim kurulunda bulunan Denholm, aynı zamanda Avustralyalı telekom şirketi Telstra'nın da 2017'den bu yana finans direktörlüğü görevini yürütüyordu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonundan (SEC) eylül ayında yapılan açıklamada Musk'ın, 45 gün içinde şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa edeceği ve gelecek 3 yıl boyunca bu pozisyona aday olamayacağı ifade edilmişti.

Açıklamada, Musk'ın, "davadaki suçlamaları kabul ya da reddetmeden" kendisi ve şirketi adına 20'şer milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

