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THY'den çalışanlarına büyük jest

THY'den çalışanlarına büyük jest
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, filosuna katacakları 500’ncü uçağa, havayolu şirketinin 90 yılını aşkın tarihinde görev yapan tüm çalışanlarının fotoğraflarının giydirileceğini açıkladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, havayolu şirketinde 7 yıl boyunca pilotluk görevinde bulunan ve Uzay’a çıkan ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Bolat, yapacakları bir projeyi de Gezeravcı ile paylaştı.  Bolat yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Az önce Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlanarak uzay macerası 5 gün önce başlayan ve uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı ile görüştük. Biz millet olarak kendisiyle nasıl gurur duyuyorsak, markamızda da 7 yıl pilot olarak görev yapan astronotumuzun da bu gururun ve kendisine yüklenen sorumluluğunun farkında. Hızla genişleyen filomuzda görev yapmış olması hasebiyle Alper Bey ile paylaştığım bir projeyi burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. İnşallah 500’ncü uçağımızı, 90 yılı aşkın tarihimizde görev yapan tüm arkadaşlarımızın fotoğraflarını giydireceğiz. Her zaman söylediğim gibi markamızın başarılarının en büyük mimarı çalışanlarımız yani bizleriz. Astronotumuz Alper Bey’e Uzay İstasyonu’ndaki yoğun programı arasında bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyor orada gerçekleştireceği deneylerde başarılar diliyorum. Biliyorum ki kendisi, tarihimizde bir mihenk taşı olan bu olayın kahramanı olarak birçok gencimize ilham kaynağı olacaktır."

DHA

Etiketler thy 500'üncü uçak yolcu uçağı çalışanlarının fotoğrafları
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