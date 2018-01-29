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  3. 29 Ocak 2018 13:14

THY'nin Moskova uçağında panik ! İstanbul'a geri döndü

THY'nin İstanbul-Moskova seferini yapan uçağı, kokpitteki oksijen tüpünün basıncının düşmesi nedeniyle İstanbul'a geri döndü.

THY'nin Moskova uçağında panik ! İstanbul'a geri döndü
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Moskova seferini yapan TK413 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı, kalkıştan sonra Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı.

Uçak saat 12.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. 161 yolcu ve 3 bebeğin içinde bulunduğu uçağın, kokpitinde bulunan ve acil durumlar için kullanılan oksijen tüpünün basıncının düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak geri döndürüldüğü öğrenildi.

Geri dönen uçak seferden çekilerek yerine TC-JIR kuyruk tescilli Airbus 330 tipi yeni bir uçak verildi. Yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı.

Yeni uçağın hazırlanması sonrası İstanbul-Moskova seferi gerçekleştirilecek.

AA

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