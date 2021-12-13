TL'nin birkaç dakikada ne kadar değer kaybettiğine inanamayacaksınız!

Reuters, TL'de bu sabah yaşanan ani değer kaybını faiz indirimi beklentisine bağladı; "TL birkaç dakikada yeni rekorla yaklaşık yüzde 7 çökerek dolar karşısında 15'e yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'nda (TL) devam eden rekor değer kayıpları dünya basınının gündeminden düşmüyor. Reuters ajansı, TL'de bu sabah yaşanan kaybı ve doların 14 lira barajını geçmesini duyurduğu haberinde, bu gelişmeleri hafta içinde beklenen yeni faiz indirimine bağladı.

Ajansın 'Türk lirası bir diğer faiz indirimi beklentisi öncesinde yeni bir dibi gördü' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni ve riskli ekonomi politikası ile perşembe günü yeni bir faiz indirimi yapılması beklentisine dair endişelerin gölgesinde, Türk lirası pazartesi günü birkaç dakika içinde yeni bir rekorla yaklaşık yüzde 7 çökerek dolar karşısında 15'e yaklaştı."

Haberde, TL'nin bu 'ani düşüşle' geçtiğimiz senenin sonundaki değerinin yaklaşık yarısına indiği, bu durumun büyük ölçüde ithalata dayalı Türkiye ekonomisinde enflasyonu körüklediği belirtildi.

Reuters, "Merkez Bankası son iki haftada dolar satarak döviz piyasasına yaptığı üç müdahaleyle TL'yi 14.0 seviyesinin altında tutmuştu" derken, Merkez Bankası'ndan bugün henüz müdahale haberi gelmediğine de dikkat çekti.

Haberde, Merkez Bankası'nın artan enflasyona rağmen politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek yüzde 14'e düşürmesinin beklendiği belirtilirken, "Bankanın Erdoğan'ın baskısı altında eylül ayından bu yana politika faizini 400 puan indirdiği yeni para politikası yatırımcıları ve tasarruf edenleri endişelendiriyor" denildi.