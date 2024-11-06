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Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkiler? Ekonomistler açıkladı

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkiler? Ekonomistler açıkladı
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ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından Türkiye'yi nasıl bir ekonomik tablonun beklediği merak konusu oldu. Ekonomistlerden ilk değerlendirme geldi.

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." sözleriyle zaferini ilan etti.

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Trump'ın zaferi Türkiye'yi nasıl etkiler?

Trump'ın zaferi sonrası piyasalarda enflasyon artışı endişeleri öne çıktı. Ekonomistler, Trump'ın yeniden başkan olmasının olası sonuçlarını inceledi.

Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde uyguladığı politikaların önümüzdeki günler için etkileri merakla bekleniyor. Dünyada enflasyonun yeniden yükselme ihtimali geniş çapta endişelere yol açtı. Trump'ın yeniden ABD başkanı olmasının Türkiye’ye yansımaları ise ekonomistler tarafından değerlendirildi.

İşte ekonomistlerin yorumları:

Prof. Dr. Hakan Kara

“Suikast girişimi ile birlikte Trump'ın kazanması kesinleşti. Trump'ın seçilmesi küresel piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız, epey karmaşık dinamikler olsa da belli bir güven aralığında şunu söyleyebiliriz sanırım: Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir.”

Sonrasında da Trump’ın seçilmesinin kesinleşmesiyle paylaşımları şu şekilde oldu:

“Tahvil analizi tam isabet, bakalım borsalar nasıl açılacak. S&P vadeli piyasa açılışına göre hisse senedi tahmini de isabetli görünüyor. Bereket versin.”

Prof. Dr. Burak Arzova

“Trump kazanmış gözüküyor. En başından beri zaten güçlüydü Açılan davalar, önünü kesmeye çalışmalar ters tepti. Ders almayı bilenler için ibretlik bir durum”

Tunç Şatıroğlu

“Trump'ın kazanması Ukrayna'da savaşın bitmesi demek. Ukrayna'da savaşın bitmesi Türkiye için, Ukrayna ve Rusya'da iş yapan Türk şirketleri için olumludur.”

Ensar Yılmaz

“Bir ülkede seçim sonrası Bitcoinciler kutlama yapıyorsa sonuçlar genel halk için iyi değil demektir.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu

“Adamlar ve kadınlar kazanıyor! Tarihin en berbat bağnazlık, tepkicilik, düşmanlaştırma dönemlerinden birini yaşıyoruz. Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler ve adaletsizlikler bu sistemden en fazla beslenenlere itibar etmek gibi bir çelişki yaratıyor. Yine de umudu canlı tutalım!”

Etiketler donald trump abd seçim zaferi türkiye ekonomist
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