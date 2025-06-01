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Türk Telekom 5G gücüyle endüstride geleceğe yön veriyor

Türk Telekom 5G gücüyle endüstride geleceğe yön veriyor
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Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Türk Telekom, geleceğin teknolojilerine yönelik öncü çalışmalarını sürdürüyor. 5G alanında ilklere imza atarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinde önemli rol oynayan Türk Telekom, bu yıl “odağımız otomasyon” temasıyla gerçekleştirilen WIN EURASIA Fuarı’nda 5G Arena’nın ana destekçisiydi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuarda, teknoloji geliştirici 32 firmanın 22 farklı 5G kullanım senaryosu Türk Telekom’un güçlü altyapısıyla hayata geçirildi. 

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Güçlü fiber altyapımız, yüzde 54’ü fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve birçok alanda hayata geçirdiğimiz öncü çalışmalarımızla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata farklı sektörlerde yenilikçi uygulamaları hayata geçirdik. 22 farklı 5G kullanım senaryosunun sergilendiği fuarda, endüstriyel 5G deneyimini ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık.  Güçlü altyapımız ile yeni nesil teknolojileri ülkemizle buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi. 

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, güçlü altyapısı ve teknoloji birikimiyle yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine katkı sunuyor. 81 ilde 482 bin km’ye ulaşan fiber altyapısıyla Türkiye’yi yarının teknolojilerine hazırlayan Türk Telekom, hayatın her alanında yenilikçi çözümleri müşterileriyle buluşturmak için öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu yıl gelecek teknolojilerinin temel taşını oluşturan yenilikçi otomasyon çözümlerine odaklanan WIN EURASIA Fuarı’nda yer alan 5G Arena, Türk Telekom ile Nokia’nın teknoloji çözüm ortaklığı ile inşa edildi. Teknoloji geliştirici 32 markanın, 22 farklı 5G kullanım senaryosu Türk Telekom altyapısıyla eş zamanlı biçimde ziyaretçilerle buluştu. 

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak Türkiye’nin yeni nesil teknolojiler ile buluşması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Teknoloji birikimimizle yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunuyoruz. Güçlü fiber altyapımız, yüzde 54’ü fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve farklı sektörlerdeki çalışmalarımızla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda öncü uygulamalar hayata geçirdik. Bu sene geleceğin otomasyon çözümlerine odaklanan WIN EURASIA 5G Arena’da 5G erişim desteği sunduk. 22 farklı 5G kullanım senaryosunun sergilendiği fuarda, endüstriyel 5G deneyimini ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık.  Güçlü altyapımız ve deneyimimizle, endüstrideki dijital dönüşüme rehberlik etmeye ve yenilikçi uygulamaları ülkemizle buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi. 

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Etiketler türk telekom zeynep özden
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