Türkiye bunu da gördü: 36 ay taksitle ayçiçek yağı

Türkiye'de yağ sıkıntısı yaşanacağı iddiasının ardından marketlerde izdiham yaşandı. İnternette 18 litrelik ayçiçek yağının 36 ay taksitle satılması olay oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği endişesiyle başlayan yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

36 AY VADELİ TAKSİT SEÇENEĞİ SUNULDU

Bir e-ticaret sitesinde yer alan ilana göre 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 1.098 liradan satılırken, aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu.

MARKETLERDE İZDİHAM YAŞANDI

Dün jeopolitik gerilimlerin etkisiyle piyasada yeterli ürün bulunmadığı ve buna bağlı olarak fiyatlarda artış görüleceği endişesiyle pek çok markette izdiham yaşanmıştı.



