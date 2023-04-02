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Türkiye en yüksek gıda enflasyonunda dünya beşincisi oldu

Türkiye en yüksek gıda enflasyonunda dünya beşincisi oldu
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Dünya Bankası, "Gıda Güvenliği" raporunun şubat ayı sonuçlarına göre Türkiye en yüksek gıda enflasyonunda dünya beşincisi oldu.

TÜİK'ten alınan verilere göre Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu yüzde 69 olarak gerçekleşti. Türkiye; Lübnan, Zimbabve, Arjantin ve İran'ın ardından beşinci sırada yer aldı. İlk 10'u tamamlayan ülkeler ise Mısır, Ruanda, Gana, Surinam ve Sri Lanka oldu.

 Raporda, küresel gıda enflasyonun yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından görülen zirveye kıyasla mısır fiyatlarının yıllık bazda yüzde 17, buğday fiyatlarının ise yüzde 34 gerilediği bilgisi verildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre pirinç fiyatlarındaki artış yüzde 17, buğdayda yüzde 4 ve mısırda yüzde 22 oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hesapladığı gıda fiyatları endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6 gerileyerek 129,8 değerini aldı. Endeks, zirve yaptığı Mart 2022'ye kıyasla yüzde 18,7 geriledi.

  

Etiketler dünya enflasyon beşinci dünya beşincisi
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