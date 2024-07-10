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Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 50 milyon dolarlık yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokol imzalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın duyurusuna göre, mayısta duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

"KURULAN FONA 35 MİLYON DOLAR KAYNAK AKTARIMI"

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokolün Bakanlık ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulan üst fona Bakanlığımız tarafından 35 milyon dolar tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulmuştur. Kurulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedeflerimiz çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacaktır. Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir."

Etiketler kalkınma fon yeni fon
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