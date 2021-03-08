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Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü istifa edecek iddiası

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü istifa edecek iddiası

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in istifa edeceği iddia edildi.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez’in istifa edeceğini belirtilen Bloomberg’in haberinde Sönmez’in Eylül 2018’de TVF’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı hatırlatıldı. Sönmez ayrıca Borsa İstanbul ile PTT’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tüpraş’ta Yönetim Kurulu Üyesi.

Varlık Fonu yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de Bloomberg’in sorularını yanıtsız bıraktı. Öte yandan Borsa İstanbul bu sabah Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa ettiğini, istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

Bloomberg, Atilla ve Sönmez’in istifasının ekonomi yönetiminde bir dizi önemli değişiklik olacağı şeklinde yorumladı.

Bloomberg

Etiketler zafer sönmez istifa varlık fonu
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