Türkiye'deki dolar milyarderlerinin serveti yüzde 39 arttı!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Türkiye'deki dolar milyarderlerinin serveti 127 milyar TL arttı. Bu artış dolar bazında yüzde 39'a denk düşüyor. Türkiye'deki dolar milyarderi sayısı da bir yıl içinde 23'ten 26'ya çıktı.

ABD’de yayımlanan Forbes dergisi yıllık dolar milyarderleri listesini açıkladı. Listede 1 milyar dolar ve daha fazla kişisel serveti olanlar yer alıyor. Forbes’un 2021 dolar milyarderleri listesinde 2.755 kişi yer alıyor. Listeye 2021’de Türkiye’den 26 kişi girdi. Türkiye'den listeye giren dolar milyarderleri içinde, ilk sırayı 6,3 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker aldı.

ANKA'nın aktardığına göre, Forbes listesine Türkiye'den giren dolar milyarderlerinin toplam serveti 53,2 milyar dolar (2021 yılı ortalama döviz kuru ile yaklaşık 395 milyar TL) olarak açıklandı. Türkiye’de milyarderlerin toplam varlığı son bir yılda yüzde 39 oranında arttı. 2020 yılında Türkiye’deki milyarderlerin toplam malvarlığı 38,3 milyar dolardı. Türkiyeli 26 dolar milyarderinin servetindeki artış ortalama döviz kurları ile yaklaşık 127 milyar TL oldu.

Forbes dolar milyarderler listesine 2021’de 493 yeni kişi katıldı. Buna göre Covid-19 döneminde milyarderlerin sayısı ve serveti dünya genelinde arttı. Dünyanın en zenginlerinin serveti bir yılda 5,1 trilyon dolar artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Böylece dünya dolar milyarderleri servetleri Covid-19 döneminde dolar bazında yüzde 64 artmış oldu.

ANKA