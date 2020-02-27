Türkiye'nin en zengini kim ? İki listede iki farklı isim

ABD merkezli Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi “2020 Hurun Küresel Zengin Listesi” açıklandı. Türkiye'den Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 3,4 milyar dolarlık servetiyle listede 781. sırada yer bulurken, Rönenans Holding Başkanı Erman Ilıcak 2,9 milyar dolarla 958. sırada görülüyor.

2019’da yayımlanan Forbes 100 listesinde, Türkiye’nin en zengin ismi 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak olmuştu. 2014-2018 döneminde beş yıl üst üste Türkiye’nin en zengin insanı ismi olan Murat Ülker, 3,7 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sıraya gerilemişti.

FORBES LİSTESİ FARKLI

Forbes’un gerçek zamanlı listesinde de Türkiye’den Erman Ilıcak 5 milyar dolarlık servetiyle zirvede, Murat Ülker 4,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor.

Forbes ile Hurun arasındaki farklılık, hesaplama yöntemindeki farklılıktan kaynaklanıyor olabilir.

Hurun 2020 listesinde Türkiye’den Ahmet Nazif Zorlu 3 milyar dolarlık servetiyle 903. sırada, Hüsnü Özyeğin 2,3 milyar dolarlık servetiyle 1251. sırada, Rahmi Koç, Suna Kıraç ve Semahat Arsel 2,2’şer milyar dolarlık servetleriyle 1303. sırada, Olgun Zorlu 2,1 milyar dolarlık servetiyle 1365. sırada, Sezai Bacaksız ve Nihat Özdemir 2’şer milyar dolarlık servetiyle 1443. sırada yer aldı.

MİLYARDERLER LİSTESİNDE TÜRKİYE’DEN 32 İSİM

Son 12 ayda Çin 182, ABD 59 dolar milyarderi çıkardı. Son 12 ayda küresel dolar milyarder listesine 346 yeni isim eklendi.

Türkiye’den listeye 2 isim daha eklendi ve toplam dolar milyarderi sayısı 32’ye yükseldi.

Listede Çin’den 799, ABD’den 626 dolar milyarderi yer aldı.

Listenin ilk sırasında 140 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu ABD’li Jeff Bezos bulunuyor.