Türkiye'nin ticaret limanı Mersin yatırımcıların gözdesi oldu

Yatırım danışmanlığı yapan Dilek Tunca, iş hayatına medikal sektörle başladı. Plastik cerrahi, dermatoloji ve tıbbi cihazlar eğitmenliği yapan Tunca, daha sonra Etiler ve Nişantaşı’nda pek çok klinikte idarecilik ve yöneticilik görevini üstlendi. Yatırımcılıkta geleceğin uluslararası ticarette olduğunu gören Tunca, ticarete yöneldi.





Uluslararası ticaret ve dış yatırım konusunda uzmanlaşan ve Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ile çalışma imkanı bulan Tunca, “Birçok büyük holdingin dış yatırım ve istihbarat servislerinde üst düzey yöneticilik yaptım. Dış ticaret ve dışı yatırımlar konusunda yaptığım çalışmalardan ülke ekonomisine yüksek derecede katma değerler oluşturmaya çalıştım. Ve pek çok başarılı projeye imza attım” dedi.

Yatırımların devamı gelecek

Sonrasında ticarette gelişmiş ve büyük bir limana sahip olan Mersin’in dikkatini çektiğini belirten Tunca, yatırımcıları bu şehre yönlendirdiğini ve danışmanlık yaptığını ifade etti. Mersin’i potansiyeli nedeniyle seçtiğini vurgulayan Tunca, “Kültürün, turizmin, tarımın ve ticaretin gelecekteki başkenti olmaya aday olan Mersin’i seçmemin sebebi sahip olduğu üstün potansiyel. Mersin tarım konusunda şu anda ülkemizin ve geleceğin en parlak yıldızı” ifadelerini kullandı. Dubai, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinin Mersin’e yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tunca, yatırımların devamının geleceğini beklediklerini söyledi.