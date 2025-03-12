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Türkiye'nin ünlü mobilya markası satılıyor: İşte fiyatı...

Türkiye'nin ünlü mobilya markası satılıyor: İşte fiyatı...
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TMSF, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışı için ihale sürecini başlattı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışı için ihale ilanı yayımladı.

Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre, TMSF, Hazine’ye ait yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya hisselerini, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemleriyle satışa sunuyor.

İhale için belirlenen muhammen bedel 7 milyar TL olurken, katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak belirlendi.

Veri inceleme süreci 17 Mart - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

İhale Komisyonu, 6 Mayıs 2025 günü saat 10.00'da teklifleri açacak. Kapalı zarfla sunulan tekliflerin ardından açık artırma usulüne geçilecek.

Etiketler tmfs bellona satış ihale
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