Ünlü ekonomist 1 Nisan'ın zamlarını tek tek açıkladı

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu yerel seçimler sonrasında "zam beklediklerim" listesini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek dün yaptığı açıklamada, yeni vergi gelmeyeceğini söylese de ekonomistler seçim sonrasına dikkat çekerek pek çok üründe fiyatların artıracağını söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, seçim sonrası bazı ürünlerde KDV'nin yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkacağını savunarak, tekstil, giyim, çanta, bavul, diş fırçası, konaklama ve yeme-içmede fiyatların yükseleceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamada yeni vergi gelmeyeceğini açıkladı. Ancak Şimşek'in açıklaması bazı vergilerin oranının artabileceği şeklinde yorumlandı.

Ekonomistler ise seçim sonrasında bir çok ürünün fiyatına zam yapılacağını belirtti.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, hükümetin seçim sonrası ürün ve hizmet sektöründe KDV oranını artıracağı konusunda uyardı. Zam beklenen sektörleri ve ürünleri sosyal medya hesabından paylaştı. Babuşcu, yüzde 10 KDV uygulanan ürün ve hizmetlere seçim sonrası zam geleceğini duyurdu. Babuşcu, hükümetin KDV oranını yüzde 20’ye çıkaracağını söyledi.

Bu ürünler arasında tekstil, giyim, çanta, bavul, diş fırçası olduğunu belirten Babuçcu, yeme-içme sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründe de zam olacağı konusunda uyardı.

Başbuşcu’nun açıklaması şöyle:

“Şu anda yüzde 10 KDV uygulanan aşağıdaki ürün ve hizmetlere seçim sonrası yüzde 20 KDV uygulanabilir:

-Tekstil ürünleri.

-Giyim ürünleri.

-Çanta ve bavul gibi ürünler.

-Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri.

-Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler.

-Otel gibi konaklama hizmetleri.

-Yeme – içme sektörü hizmetleri.

Bakan Mehmet Şimşek ne demişti ?

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ekonomik politikalarla ilgili genel bir çerçeve çizdi. Bakan, KDV oranlarında yüzde 20'nin üzerine çıkılmasının planlanmadığını vurguladı.



Ayrıca, yeni vergi yüklerinin ekonomide enflasyonist etki yaratacağını belirterek böyle bir adımın atılmayacağını açıkladı. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarında da artış öngörülmediğini ifade etti. Bununla birlikte, vergi istisnaları, muafiyetleri ve indirim oranlarının yeniden gözden geçirilebileceğini dile getirdi.