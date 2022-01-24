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Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan dolar ve altın için dikkat çeken ifade

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan dolar ve altın için dikkat çeken ifade

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada katıldığı bir Youtube yayınında küresel enflasyona ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu.

ABD’de enflasyon son 40 yılın zirvesine çıkmış durumda. Doların patronu ABD’de enflasyonun patlamasının sorumlularından biri olarak da Biden görülüyor çünkü halka doğrudan nakit yardımının sürdürülmesi piyasada para bollaşmasına neden oldu ve bu enflasyonu artıran sebeplerden biri olarak görülüyor. Tabii ki küresel enerji krizi maliyetlere ABD’de de yansıdı. Ancak ABD gibi düzenli enflasyona alışık olmayan bir ülkede yüzde 7’lik yıllık enflasyon tarihi seviyeleri işaret ediyor. Biden ‘dünyanın her yerinde enflasyon sorunu olduğuna’ işaret ediyor.

FED FAİZ ARTIRACAK

Dolar ve altın aynı zamanda ekonomideki gelişmelere ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulunan Ekonomist Atilla Yeşilada enflasyona ilişkin yorumda bulundu.

2022 yılı itibari ile FED'in enflasyonla mücadeleye başlayacağını vurgulayan Yeşilada, FED'in 5 faiz artımı yapacağını öngördüğünü belirtti.

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