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  3. Ünlü ekonomistin ''Türkiye petrolü 405 TL ucuza alabilirdi'' hesabı ortalığı karıştıracak

Ünlü ekonomistin ''Türkiye petrolü 405 TL ucuza alabilirdi'' hesabı ortalığı karıştıracak

Ünlü ekonomistin ''Türkiye petrolü 405 TL ucuza alabilirdi'' hesabı ortalığı karıştıracak

Neredeyse yıl başından bu yana her hafta zamlanan benzin ve motorin fiyatları için dikkat çeken bir hesaplama yapıldı. Ekonomist yazar Alaattin Aktaş, Türkiye'nin petrolü 405 TL daha ucuza alabileceğini öne sürdü. İşte o hesaplama...

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt zamlarının yüksek kurla ilişkisini anlattı.

Akaryakıta 2021 yılında 79 kere zam yapılırken yeni yılda da fiyat artışları devam ediyor. Son olarak motorin 80 kuruş zamlanarak 15 liranın üzerine çıktı.

 Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aktaş, zammın ardından, petrolün nasıl daha pahalıya mal edildiğini anlatmanın şart olduğunu dile getirdi.

Aktaş, şunları kaydetti:

“Eylül 2021; petrolün varili 70 dolar. Dolar/TL 8.50, bir varilin maliyeti 70 x 8.50 = 595 TL… Şubat 2022; petrolün varili 90 dolar. Dolar/TL 13.50, bir varilin maliyeti 90 x 13.50 = 1.215 TL.

Petrolün fiyatı kontrolümüz dışında. Ama kur? Faizi indirmeyip doları 9’da,10’da tutabilirdik. Şubat 2022; petrol 90 dolar. Dolar/TL 9, bir varilin maliyeti 90 x 9 = 810 TL olabilirdi. Yani petrolü 1.215 yerine 810 TL’ye mal edebilirdik. Akaryakıt zamlarının nedenini mi arıyordunuz?”

Etiketler benzin zam motorin mazot petrol alaattin aktaş hesap hesaplama
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