Ünlü ekonomistten dolar kuru için korkutan uyarı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "sürpriz" faiz indirim kararı sonrasında 18 barajını da yıkan dolar kuru için ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan korkutan bir uyarı geldi. Oğuz, "Dolar 18 TL'de durursa öpüp başınıza koyun" dedi.

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz 20 yıl sonra ikinci kez Dolar kurunun Euro'yu geçmesi hakkında değerlendirme yaptı. Dünya gazetesindeki köşesinde yorum yapan Oğuz, "Dolar 18 TL'de durursa öpüp başınıza koyun" dedi.

Şeref Oğuz'un değerlendirmesi şu şekilde:

"Dolar kuru 18,12 TL seviyesinde... Üstelik dolar tüm dünyada değer kazanıyor. Dolar Endeksi DXY 109,20 ile son 20 yılın zirvesinde rekor tazeledi. Bu gidişle dolar kuru 18 liralar ikliminde sonbaharı bulursa öpüp başımıza koyacağız. Euro/dolar paritesi de Avrupa’yı olduğu kadar, dolarla ithal edip Euro ile ihraç eden Türkiye’ye ilave külfet getirme potansiyeli taşıyor. Eğer hükümet kanalında yeni bir temel sıkıntı yaşanmazsa; yani yeni kambiyo kısıtlamaları gelmezse, faiz konusunda yeni bir açıklama gelmezse; dolar için 23 Eylül yeni bir hareket alanı olabilir. Hatırlayacaksınız; dolar kuru 21 Aralık’ta zirve yapmıştı. 21 Aralık, en uzun geceydi. 23 Eylül ise sonbaharın başlangıcı, gece gündüz eşitlenmesi…

Sonbahar enflasyonda yeni bir vadiye taşınacak. Zira yaz aylarında gerilemesi beklenirken fiyatlar tırmanmıştı. Sonbahar ise okulların açılıp tatillerin bittiği dönemde, fiyatlarda gerileme beklemek safdillik olur. Yıla 13,40 TL’den başlayan dolar şimdi 18,12 TL seviyesinde. Dolar kuru yılbaşından bu yana %35,2 oranında yükseldi. Aynı dönemde enflasyon %45 gerçekleşti. Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yılsonu enflasyon beklentisi %70,60. Dolardaki yıllık değer artışı %35’te kalmayacaktır. Enflasyonun peşi sıra dolarda tırmanışı izleyeceğiz belki... Yaşayıp göreceğiz."