Ünlü holdingin sahibi kara haberi verdi

Ekonomideki son durumu değerlendiren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, salgın ve sonrası ekonomik durumun düzelmesinin tek yolunun demokrasi olduğuna dikkat çekti.

Şahin, bu dönemde ciddi zarar gören fabrikasını açamayan şirketler olduğunu belirterek, sağlam olmayanların dökülebileceğini söyledi. Şahin, "Krizden önce normal çarklarını döndüren parası pulu olan, pandemide para, müşteri kaybetmiş firmaların desteklemesi lazım. En büyük firmalar bile batabilir her zaman" dedi.

Türkiye’nin kurtuluşunun ihracat ve turizm gelirlerinde olduğuna dikkat çeken Şahin, "Bakanların çantalarını alıp gitmesi lazım. İyi ilişki kurmalıyız. Kavga etmememiz, demokrasinin kurallarının, hukukun iyi işlemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Şahin’in açıklamaları şu şekilde:

"Çoğu işletme destek alamadı. Oralara yardım etmeleri lazım. Krizden önce normal çarklarını döndüren parası pulu olan, pandemide para kaybetmiş müşteri kaybetmiş firmaların desteklemesi lazım. Geleceği olan firmaları seçmeleri lazım. Bankaların da öyle düşünmesi lazım. Burada en büyük firmalar bile batabilir her zaman.

İki büyük kriz yaşıyoruz. Büyük firmalar bile borç yapılandırmaya gitti. Elden geldiğince yardım gerekiyor. Tabi Türkiye’nin kaynağı da az. O yüzden, bizim pazarlarımızla, finans dünyasıyla, Maliye Bakanlığmız, Merkez Bankamız biraz iyi iletişim kurarak, Türkiye’nin güvenli olduğunu anlatmaları lazım. Hukukun tam işlememesi. Güvenliğin tam olmamasından dolayı sıkıntı çekiyoruz.

İşsizlik var. Ücretsiz izin ödeneği bittiğinde buradaki işçilerin büyük kısmı dönemez. Fabrikalar kapanacak ya da sipariş alamayacaklar. Hükümetin bizim pazarlarımıza odaklanması lazım. Almanya mı İngiltere mi, oralarda ilişkileri iyi kurmamız lazım. Dış siyaset yaparken biz nereye ihracat yapıyoruz buna dikkat etmek gerekiyor, insanlarımızı oralardan aldığımız siparişlerle doyuracağız.

Bizi ihracat, turizm gelirleri kurtarır. Bakanların çantalarını alıp gitmesi lazım. İyi ilişki kurmalıyız. Kavga etmememiz lazım. Demokrasinin kurallarının, hukukun iyi işlemesi lazım. Özgürlüklere önem veriyorlar. Demokrasiyi daha fazla iyileştirmemiz, çalıştırmamız lazım. Sağla solla iyi ilişki kurmamız lazım. Bunu yapsak para da gelir pazarlar da gelir Türkiye uçar. Sorunların hepsi birden çözülür. Ana formül bu."