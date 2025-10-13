  1. Anasayfa
  Ünlü Türk markası Ukrayna'dan tamamen çekiliyor

Türk mobilya ve dekorasyon markası Engilis Home, 10 yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından tamamen çekilme kararı aldı.

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, yaklaşık on yıldır aktif olduğu Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki operasyonlarını durdurarak mağazalarını kademeli olarak kapatma sürecine girdi. Ukrayna, markanın resmi internet sitesindeki faaliyet gösterilen ülkeler listesinden de çıkarıldı.

Ukrayna macerası sona erdi

Yurt dışı açılımına 2010 yılında Ukrayna ile başlayan English Home, kısa sürede ülkede 35 mağazaya kadar ulaşarak önemli bir büyüme yakalamıştı. Ancak Sözcü'deki habere göre, son aylarda artan "pazar koşulları ve operasyonel zorluklar" nedeniyle şirket, Ukrayna'daki faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

Çekilme sürecinin ilk somut adımları Şubat 2025'te görüldü. English Home'un Ukrayna'daki e-ticaret sitesi önce fiyatları ve kullanıcı kayıtlarını askıya aldı. Ardından site tamamen erişime kapanırken, yapılan açıklamada online satışların sonlandığı ve alışverişlerin yalnızca fiziki mağazalardan yapılabileceği belirtildi.

Ukrayna basını, ülkede kalan az sayıdaki mağazanın da kademeli olarak kapatılacağını aktardı. 

Sözcü

